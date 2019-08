VIDÉO - "La maison brûle" : le message des pompiers en grève à Emmanuel Macron

Un panache de fumée pour interpeller. Une trentaine de pompiers se sont réunis dimanche 25 août à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) afin d'adresser un message à Emmanuel Macron. Un feu de palettes et de pneus a été allumé et une épaisse fumée noire s'en est dégagée, visible à des kilomètres et notamment de Biarritz où se tient en ce moment même le sommet du G7.