La mode du vintage fait son retour

Même si les années passent, la mode revient par cycle et nous emporte dans son sillon. Les oversizes, la Santiag, les jeans taille haute et les gros baskets fluo entament une percée dans les dressings du XXIe siècle. Ils font fureur chez les adolescents. Les marques iconiques de baskets ont d'ailleurs réédité des modèles anciens qu'ils appellent "héritages". Ceux-ci constituent 60% des produits vendus. Désormais, la mode du vintage est assumée par les parents et les enfants.



