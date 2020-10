La Normandie se plie à son tour au couvre-feu

Vendredi soir à Cabourg (Calvados), l'heure était à la fête. Pour les habitants, ce furent les dernières réjouissances avant longtemps. A minuit, un couvre-feu a été instauré dans tout le département. Et dès ce samedi, les restaurants n'ont plus droit de servir après 21 heures. Quant aux bars et casinos, le préfet a décidé leur fermeture totale pour trois semaines renouvelables. Pas de chance pour les vacanciers qui croyaient avoir trouvé une échappatoire. Face à cette décision, certains patrons de bar sont pris au dépourvu car ils espéraient rattraper leur retard grâce à l'arrivée des touristes.



A Caen, les terrasses font grise mine ce samedi matin. La boulangerie sur la place du marché reste la seule option si l'on veut prendre un café. Mais, ce petit rituel est, lui aussi, malmené. Dans le quartier, certains commerçants craignent l'impact de cette situation sur les acteurs économiques. La place, elle, est devenue moins dynamique, moins joyeuse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.