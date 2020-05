La nouvelle vie de Justine l'apicultrice et de Quentin le plombier

Pour Justine, cette première récolte de la saison est la meilleure depuis sept ans. Les abeilles ont profité du confinement. Peut-être moins de pesticide, moins de pollution, mais surtout un hiver doux et un printemps idéal. Quentin est plombier à Marseille. Avec son équipe, il enchaîne les interventions notamment sur les climatisations. Qu'ils soient confinés ou déconfinés, Justine et Quentin n'ont jamais autant travaillé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.