La plateforme Pharos joue-t-elle son rôle pour enrayer les messages haineux sur les réseaux sociaux ?

Créée il y a une dizaine d'années, la plateforme Pharos fait partie des moyens pour lutter contre les propos haineux tenus sur les réseaux sociaux. Elle sert notamment à recueillir notamment les signalements de messages pédophiles ou faisant l'apologie d'un terrorisme. Mais elle est sous l'eau. En 2019, ses agents ont enregistré plus de 4 000 signalements par semaine.



Par ailleurs, la loi prévoit une sanction type pour ce genre d'infraction : un an de prison et ou 45 000 euros d'amende. Mais ce quantum de peine ne serait pas suffisamment dissuasif selon Me Grégory Lévy, avocat au barreau de Paris. Et au-delà des auteurs de ces propos, il y a aussi la responsabilité des réseaux sociaux qui les diffusent. La loi leur impose déjà de supprimer les messages illicites, mais le gouvernement veut durcir le texte.



