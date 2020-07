Les rejets d'ammoniac d'une usine à Saint-Malo inquiètent les riverains

Des taux dénoncés par l'association citoyenne Osons!, qui s’est procurée les chiffres. "Au mois de novembre, les rejets d’ammoniac ont été 14 fois supérieurs à la norme admise, à la norme pour laquelle ils ont une autorisation d’exploitation" déplore Claude Lucas, membre de l'association. En plus d'inquiéter les riverains, ces fumées d'ammoniac ont notamment des effets sur leur santé, comme en témoigne Pascale, habitante du quartier de Saint-Servan.

"Je sens comme des odeurs de pommes de terre pourries, de céréales fermentées … J’ai des picotements dans les yeux, de la poussière dans les yeux, j’ai vraiment des problèmes au niveau des yeux depuis que j’habite ici. (...) Quand les odeurs arrivent, on se dit : 'Mince, on va être obligés de rester à la maison'. Et on attend que cela se passe, mais c’est vraiment très désagréable" se désole la riveraine.