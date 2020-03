La Poste : pourquoi les bureaux tournent-ils au ralenti ?

La Poste a considérablement réduit sa présence et son aide aux usagers. L'opérateur public a fermé des milliers de bureaux. Depuis ce lundi 30 mars, les facteurs ne passent plus que trois ou quatre fois par semaine. Comment peut-on expliquer ce ralentissement, alors que d'autres fonctionnaires continuent de fonctionner ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.