Première voie réservée au covoiturage : un radar compte le nombre de passagers à bord

Et si vous espérez filouter, n'y comptez pas trop, comme l'explique Nicolas Moronval, chef du département innovation et développement de l'entreprise filiale d'Eiffage : "A partir du moment où un véhicule est détecté comme ayant une seule personne à bord, un message lumineux s'affiche sur les panneaux, 'seul à bord, changez de voie'". Pour l'heure, pas de contrôle, mais de la pédagogie. Mais d'ici quelques mois, les contrôles relèveront des forces de l'ordre, qui pourront dresser des amendes aux automobilistes en infraction, à hauteur de 135 euros.

Dans les faits, comment fonctionne-t-elle ? Aux heures de pointe notamment, dès que le trafic s'intensifie, un losange blanc est affiché sur les panneaux lumineux de l'autoroute, et la voie devient exclusivement réservée au covoiturage. Les véhicules autorisés peuvent alors y circuler, les autres doivent se rabattre à droite le temps que le trafic soit régulé. "Seuls les véhicules comprenant deux personnes ou plus (voiture partagée), les taxis , ainsi que les véhicules à très faibles émissions ont le droit de l’emprunter. La vitesse maximale autorisée est alors de 50 km/h sur l’ensemble des voies", explique encore AREA. Le fameux losange lumineux "communique avec un système de comptage automatique du nombre d'occupants dans les véhicules", capable de détecter les occupants d'une voiture "à l'avant comme à l'arrière, de jour comme de nuit et dans toutes les conditions climatiques". Une sorte de radar, donc, qui compte le nombre de personnes à l'intérieur des voitures.

Pour les automobilistes, la mesure mise en place est accueillie avec scepticisme. "C'est trois fois plus long", pour certains. "Les trois quarts des gens qui roulent sur cette voie, n'ont rien à y faire", selon cet autre usager du tronçon. "Il y aura toujours autant de voitures", pour ce monsieur. A l'inverse, les adeptes du covoiturage sont ravis : "ça fait moins de trafic et puis c'est convivial", confie Sophie. En France, des projets tels que celui-ci sont à l'étude à Marseille, Bordeaux ou encore Lyon.

D’autres pays comme le Canada utilisent ce type de voie depuis les années 1990. En 2018, le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement avait publié une étude sur ces voies de covoiturage dans le pays. Il en ressortait qu'elles faisaient gagner du temps aux automobilistes, qu'elle permettait de "déplacer de 350 à 500 personnes de plus à l’heure dans l’axe de l’autoroute" et que le nombre des voitures à deux passagers ou plus avait effectivement augmenté "depuis l’implantation du covoiturage". "Aujourd’hui, à Québec, personne, autorités ou usagers, ne veut la remettre en cause", notaient les auteurs du rapport.