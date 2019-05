VIDÉO - Reprise des traitements de Vincent Lambert : "une condamnation à souffrir", dénonce le camp de l'épouse

Dans son propos, l'avocat du neveu François et de l'épouse Rachel de Vincent Lambert a d'ailleurs partagé son "écœurement" quant au comportement de la partie adverse. En cause notamment, une vidéo tournée par les parents du tétraplégique le montrant sur son lit d'hôpital, et publiée par le journal Valeurs actuelles lundi. Une diffusion contre laquelle Rachel Lambert va déposer une plainte, a indiqué mardi sur France info son avocat Me Francis Fossier.





Egalement dans le viseur de Me Chemla, l'attitude des avocats des parents de Vincent Lambert dont Me Jean Paillot parlant de "remontada", un terme footballistique, en évoquant la décision de la Cour d'appel de Paris, qui a ordonné la reprise, au moins provisoire, de l'alimentation et l'hydratation du patient. "On est sur un débat sur la dignité humaine. Vous avez assisté hier à des choses qui sont écœurantes. On a commencé le matin par la diffusion d'une vidéo indécente. Le soir par l'expression d'une satisfaction dans des conditions choquantes. Vous avez entendu parler de 'remontada'", a-t-il rappelé. On se croirait sur un match de foot. Je ne joue pas au foot. Je m'interroge sur cette condamnation à souffrir davantage."