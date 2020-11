La route qui redonne espoir à la vallée de la Roya

Un mois et demi après le passage de tempête Alex, l'accès vers Tende sera rétabli lundi matin. Au terme d'un chantier titanesque dans des gorges étroites, mené au pas de charge pour désenclaver au plus vite la haute vallée de la Roya et libérer enfin ses habitants. C'est une piste provisoire construite dans le lit de la rivière. Là où les pont ont cédé, en contre-bas de l'ancienne route détruite par la crue de la Roya le 3 octobre dernier. La circulation s'effectuera par deux convois par jour, le matin et le soir.