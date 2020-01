Les bruits et les odeurs de la campagne bientôt protégés par une loi ?

"Si vous aimez notre village, son clocher et ses coqs, vous êtes le bienvenu", affichent fièrement des panneaux aux entrées de Beaumont-de-Lomagne. Dans cette petite commune du Tarn-et-Garonne, on est bien décidé à défendre le chant matinal du coq et le tintement quotidien des cloches de l'église. "Je préfère l’odeur de la campagne que celle de la pollution et d'être toute la journée dans la fumée, le stress...", lance un habitant aux équipes de TF1 dans le reportage en tête de cet article.

Le coq Maurice sur l'île d'Oléron, le cheval Sésame dont l'odeur gênait les touristes du gîte voisin en Alsace... Ces derniers années, les bruits et odeurs de la campagne ont fait l'objet de nombreux recours judiciaires. Des députés de tous bords, emmenés par l'UDI Pierre Morel-à-l'Huissier (Lozère), ont donc déposé une proposition de loi visant à "définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises", qui sera examinée le 30 janvier prochain par l'Assemblée.