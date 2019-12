La SNCF met en place un plan de transport renforcé pour ce week-end

Dans les gares parisiennes, près de 800 000 voyageurs sont attendus ce week-end du 28 décembre 2019. Pour fluidifier le trafic, la SNCF a alors instauré un plan de transport renforcé impliquant la mise en circulation de 20% de trains en plus comparé au week-end dernier. Ce 27 décembre, six trains sur dix sont en circulation. Par ailleurs, compte tenu du grand nombre de voyageurs à la gare Montparnasse, des agents de la SNCF les orientent pour faciliter l'accès aux transports.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.