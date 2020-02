La tendance des cuisines ouvertes au restaurant

Dans la restauration, la recette du succès ne jure en ce moment que par les cuisines ouvertes. De nombreux établissements, des plus petits au plus prestigieux, s'y sont convertis, car les clients ne se contentent plus d'un bon repas. Saluée par le Guide Michelin, l'expérience reste abordable. À partir d'une vingtaine d'euros pour vous asseoir à la table du chef.



