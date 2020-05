La vie dans le village de Charroux en temps de confinement

Au beau milieu des rues désertées, le village de Charroux (Allier) se réveille timidement dans la brume et sous le chant des oiseaux. Vidée de ses 200 000 visiteurs annuels, la cité médiévale est en suspens et les habitants n'ont jamais connu une ambiance de printemps comme celle-ci. Si certains tentent de maintenir un lien quotidien avec tout le monde, d'autres poursuivent leurs occupations, impatients de relancer l'activité touristique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.