La ville de Bordeaux vue du ciel

La ville de Bordeaux est à l'arrêt. Au cœur de la métropole, plus une grue n'est en service et plus un ouvrier ne travaille sur les échafaudages. Habituellement, la Place Pey Berland grouille de travailleurs pressés. Mais en cette période de confinement, les coups de klaxon se font rares, alors les fenêtres restent ouvertes. Dans les rues historiques de la cité, les habitants profitent du soleil pour travailler sur leurs balcons et s'aérer.



