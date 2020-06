La ville de Mont-de-Marsan donne un coup de pouce aux commerçants

À Mont-de-Marsan (Landes), comme partout dans le pays, les commerçants ont souffert du confinement et les effets ont duré dans le temps, même après la réouverture. Pour relancer la consommation locale, une initiative y a été mise en place. Le principe est simple, il suffit de dépenser 10, 20 ou 30 euros dans un magasin de la ville et la mairie offre un bon d'achat de la même valeur, plafonné à 30 euros. Comment en profiter ? Qui peut y participer ? Quid du financement de l'opération ?



