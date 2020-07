La voiture, la reine des vacances !

En ce premier week-end de départ en vacances, la voiture écrase tout. En effet, selon une étude OpinionWay, près de huit Français sur dix vont partir en voiture, soit 77%. Plus que 10% prennent le train, 5% l'avion et 3% le bus ou le car. Cependant, on se rend compte que 70% prennent leur voiture personnelle, et qu'il y a seulement 4% de covoiturage. Il va donc y avoir beaucoup de véhicules sur les routes, et ce, tout l'été. Que faire pour réduire son impact écologique ? Quelles sont les régions les plus sollicitées cette année ?



