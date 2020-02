La volte-face d’Emmanuel Macron sur les éoliennes

Depuis deux ans, le gouvernement affichait l'ambition de doubler le nombre d'éoliennes d'ici 2028. Mais face à la grogne d'élus locaux et certaines associations, il vient de décider de ralentir leur implantation, et de réfléchir davantage à leur impact sur le paysage. Comme dans le village d'Hétomesnil (Oise), qui est encerclé par des éoliennes. Cette concentration importante alimente la colère de nombreux habitants.



