Ces derniers jours, beaucoup d'internautes ont comparé le prix de leur panier et certains en sont arrivés à la conclusion que le prix a presque quintuplé sur certains produits. Le ministre de l'Économie lui-même reconnaît que le coût des fruits et légumes frais a augmenté. Seulement, ce n'est pas réellement une hausse, car la variété des produits n'est pas la même. En effet, ces produits plus chers sont de qualité et de production française. Découvrez également certains hôpitaux qui sont vides et le chèque en bois de Trump.



Ce dimanche 19 avril 2020, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle de la vrai-fausse flambée des prix sur certains produits frais. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/04/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.