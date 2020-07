Lacanau fait le plein de touristes pour le week-end prolongé du 14 juillet

Malgré le temps couvert et frais qui règne à Lacanau (Gironde), les vacanciers sont nombreux à profiter du week-end prolongé du 14 juillet. Certains sont venus apprécier l'ambiance du camping dans la localité tandis que d'autres préfèrent le calme sur la plage centrale. Dans la matinée, les baigneurs étaient rares à profiter de la tranquillité des lieux et de la fraîcheur de la mer. Mais cet après-midi, il devrait y avoir beaucoup de monde à l'eau car il fera 26 °C.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.