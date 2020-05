"Laissez-nous prendre en charge cette reconstruction économique", assure la présidente de l'École des Grands-Parents Européens

Ce dimanche, Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l'Ecole des Grands-Parents Européens (EGPE), nous fait part de son point de vue sur le déconfinement, ainsi que le prolongement du confinement pour les plus de 65 ans. "Nous, on est la génération pivot", dit-elle. Elle précise sa colère sur cette infantilisation des séniors et insiste sur le rôle des grands-parents dans la reprise économique. "On est une force importante", ajoute-t-elle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.