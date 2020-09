VIDÉO - Lapins en souffrance, cages surpeuplées... La nouvelle vidéo choc de L214 contre l'élevage intensif

Le 8 octobre prochain, les députés seront appelés à voter contre la fin de l'élevage en cage. C'est en effet l'une des mesures de la proposition de loi du groupe Ecologie, Démocratie, Solidarité (EDS), débattue ce 1er octobre en commission, et présentée en séance plénière huit jours après. "Cette enquête illustre concrètement la situation des animaux dans les élevages intensifs. Les députés devront dire s’ils soutiennent ou non ce type d’élevage", indique l'association L214 dans le communiqué de presse accompagnant la publication de sa dernière vidéo.

Les dernières images dévoilées par l'association ont été tournées fin août 2020 dans un élevage en cage de plus de 40.000 lapins situé à Augan dans le Morbihan. On y voit des animaux serrés les uns aux autres dans des cages exiguës, certains malades voire morts au milieu de leur congénères. En France, 99% des lapins sont élevés en cage, indique L214. L'association indique également que cet élevage "détient près de 3.000 lapines reproductrices, six fois plus que la moyenne française". Elles sont "inséminées tous les mois et demi" et "reçoivent des hormones PMSG, hormones issues du placenta de juments gestantes".