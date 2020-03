Le 20H de TF1 vous répond

Il n'est pas possible de cumuler emploi et chômage partiel, sauf si on veut prêter main forte au secteur de l'agro-alimentaire par exemple. Toutes les offres sont disponibles sur l'adresse desbraspourtonassiette.wizi.farm. Si on veut sortir prendre l'air en famille, doit-on remplir une attestation pour chaque enfant ? Un supermarché peut-il refuser un paiement en espèces prétextant un problème d'hygiène ? Éléments de réponse avec Garance Pardigon.



