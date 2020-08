A vélo ou en voiture, est-on concerné par le masque obligatoire ?

Depuis le début du confinement, le JT de TF1 passe en effet chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Ce mercredi soir, Justine Corbillon répond à vos questions sur le plateau de Julien Arnaud, dans la vidéo en tête de cet article.

Existe-t-il des dérogations pour le port du masque en entreprise ?

Avec l'annonce hier par le Premier ministre du masque bientôt obligatoire en entreprise, beaucoup de personnes se demandent en effet s'il y aura des dérogations, pour des questions de santé notamment. Dans l'immédiat, le masque obligatoire en entreprise ce n'est pas encore généralisé. Les modalités vont se décider à la rentrée. Mais si on se base sur ce qu'on sait déjà, les dérogations sont rares. Seule les personnes souffrant d'un handicap physique ou intellectuel sont exemptées du masque - elles doivent fournir un justificatif médical en cas de contrôle. Et ça s'arrête là. Beaucoup de personnes asthmatiques nous ont posé la question. Or, il n'y a pas de dérogations pour elles. Les médecins sont formels, c'est sans doute plus pénible dans ces cas là mais absolument pas dangereux.

Dans les zones où le masque est obligatoire en extérieur, dois-je le porter même si je suis à vélo, à trottinette, voire en voiture ?

Cela dépend, c'est au bon vouloir des villes qui l'ont imposé. Pour aller vite, dans la plupart des localités, il est obligatoire à pieds, à vélo et trottinette. Il n'est en revanche pas obligatoire lorsqu'on roule en voiture. Toutes les villes nous l'ont confirmé. Mais il y a malgré tout des communes qui ont décidé de ne l'imposer qu'aux piétons et aux joggeurs : Nancy, Quimper … et Paris qui vient de prendre la décision aujourd'hui. La préfecture de police nous dit que c'est compliqué de demander aux cyclistes de mettre et d'enlever un masque à chaque fois qu'ils traversent les rues où c'est interdit.



