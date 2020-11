Pendant le confinement, le stationnement reste-t-il payant ?

Depuis le début du confinement, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Le stationnement reste-t-il payant sur la voie publique pendant le confinement ?

Cela dépend des communes. Le stationnement est par exemple gratuit depuis ce week-end à Alençon, Boulogne-sur-Mer ou encore Clermont-Ferrand. Mais, à l'échelle de la France, cette gratuité est moins répandue que pendant le premier confinement. Stationner sa voiture sur la voie publique reste par exemple payant à Marseille, Nancy ou encore à Caen.

Dans quel cas l'amende pour non-respect du confinement est-elle majorée ?

Si vous avez déjà eu une amende pour non-respect du confinement et que vous êtes de nouveau contrôlé, vous serez encore une fois passible d'une amende de 135 euros. Ce montant passe à 200 euros si et seulement si vous récidivez dans les 15 jours. En cas de troisième infraction en l'espace d'un mois, la sanction s'alourdit encore car il s'agit alors d'un délit : vous encourez alors jusqu'à six mois de prison et 3750 euros d'amende.