Covid-19 : y a-t-il un risque d'être contaminé par les vêtements achetés pendant les soldes ?

Une étude publiée au mois de mars dans la revue scientifique New England Journal of Medecine éclaircit cette question. Des spécialistes y ont étudié la durée de vie du coronavirus en fonction des surfaces sur lesquelles il se trouve. Si la matière des vêtements ne fait pas partie de l'étude, d'autres matières similaires permettent de donner des indices sur le comportement du virus sur le tissu.

Selon l'étude, le Covid-19 peut vivre sur le carton jusqu'à 24 heures, mais sans qu'il soit forcément contaminant. Son comportement serait sensiblement le même sur du tissu.

Mais les spécialistes estiment que le plus gros risque reste la proximité avec les personnes, et non pas avec les surfaces contaminées. Ils recommandent donc le port du masque, le lavage régulier des mains et le respect de la distanciation physique contre tout risque de contamination. Une fois rentré des courses, un nettoyage des vêtements acheté, en machine à température normale est recommandé, 24 heures après l'achat.