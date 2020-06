"Le 20H vous répond" : peut-on être remboursé si on annule un voyage prévu cet été ?

Pour la dernière question ainsi, la réponse est oui : même si ce voyage est prévu en France et que plus rien ne vous empêche de partir, vous pouvez annuler et être remboursé, sous forme d'un avoir valable 18 mois. Attention toutefois à bien mettre en avant le contexte sanitaire auprès de l'agence de voyage, c'est ce qui justifie ces conditions avantageuses : elles sont maintenues jusqu'au 15 septembre prochain, et ce quelle que soit la date à laquelle vous avez réservé.