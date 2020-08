VIDÉO - Le bilan exceptionnel des vacances d'été à la montagne

Et il a raison. Cette année, la montagne est l'une des grandes gagnantes des destinations estivales. Le grand air, l'après-confinement et les températures en hausse ont convaincu les touristes français d'aller séjourner en altitude, loin des plages bondées et de la météo caniculaire. Illustration en Haute-Savoie, où l'on est très content de cette saison 2020.

Cette année, plus que jamais, les Français ont plébiscité les vacances d'été à la montagne. En août, le taux d’occupation prévisionnel des stations de montagne s’établit à +3,8 points par rapport à l’année dernière à la même date, annonce mardi l’Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM)."Avec un taux d’occupation prévisionnel qui atteint près de 70 % pour la semaine du 8 au 15 août et augmente jusqu’à + 5,6 points pour la dernière semaine d’août, les réservations sont en progression dans les stations de montagne", précise Charles-Ange Ginesy, président de l'ANMSM, cité dans un communiqué. Ce dernier voit d'ailleurs dans ces prévisions une confirmation de "l’engouement des vacanciers pour la nature et le grand air de la montagne".

Dans le massif des Aravis, les vététistes arpentent les sentiers de randonnée. Il faut dire que la montagne et ses grands espaces ont de quoi séduire : "c'est important d'avoir la fraîcheur en ce temps de canicule", explique ce touriste. Pour le propriétaire de cet hôtel du Grand-Bornand, son établissement affiche complet. "Ici 80 % de la clientèle est française, on n'a pas connu ça depuis longtemps. On n'a pas eu les grands événements habituels à cause du Covid, mais on est on est en augmentation de 10 à 15 %", détaille Pierre Missillier de l'hôtel-restaurant La Croix-Saint-Maurice.

Du côté du lac d'Annecy, à une demi-heure des cimes, les activités balnéaires attirent bon nombre de touristes, venus tester le "wake surf". Dans ce club nautique, les bateaux enchaînent les sorties et ce sport séduit 70 % des clients. Arnaud Rougier, gérant de l'Ecole de wakeboard Le Spot explique les raisons de cet engouement : "on a beaucoup de vent et donc, une grosse affluence. C'est un sport facile, pas dangereux et sympa".