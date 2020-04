Le blues des sexagénaires appelés à limiter leurs sorties après le 11 mai

Lors de sa prise de parole hier, Édouard Philippe a appelé les personnes de plus de 65 ans à limiter leurs déplacements et leurs contacts même après le 11 mai. Cela concerne plus d'un Français sur cinq. Les seniors que nous avons rencontrés n'envisagent pas le déconfinement comme un retour à la vie normale. Et ce bien qu'ils souffrent de la privation de la vie de famille. Les visites privées seront autorisées, mais toujours en prenant des précautions.



