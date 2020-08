Le bricolage, une passion française qui attire aussi les novices

"J'ai fabriqué un petit porte-plantes, ainsi qu'un porte-revues d'inspiration un peu rétro", raconte-t-elle au 20H de TF1, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. Une occupation qui lui a permis de mieux traverser cette période. "On s'est rendu compte qu'on était un peu face à nous-mêmes, à nos appartements. On s'est demandé alors ce qu'on pouvait faire pour l'améliorer. Et puis fabriquer ça permet aussi de se vider la tête", poursuit-elle.

Pour se former, la jeune femme a décidé de se tourner vers internet. Il faut dire que la toile regorge de dizaines de sites consacrés au sujet, avec vidéos et tutos à l'appui. Parmi les plus visités, le blog "Bricolage facile" de Cédric Charbonnier cartonne. Depuis dix ans, ce passionné partage ses astuces et ses coups de cœur. "J'adore les outils, j'adore le bricolage, et donc naturellement je veux pouvoir partager avec ma communauté un avis sur les outils", explique-t-il. Des conseils précieux, très suivis ces derniers mois. "Je suis passé de 8.000 abonnés sur Instagram à plus de 10.000 aujourd'hui", ajoute-t-il.

La fréquentation est également en hausse dans les magasins de bricolage : +24,7% en mai et +30% en juin par rapport à l'an dernier, selon les chiffres de la Fédération des magasins de bricolage. Stéphane Peterle, le directeur du magasin Bricorama de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a ainsi vu certains de ses rayons dévalisés juste après le confinement. "Ce qui a le plus marché principalement, ce sont toutes les peintures de façade, ravalement extérieur, pour les enduits, les soubassements et les appuis de fenêtre", dit-il.