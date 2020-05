Le business du vélo, roi du déconfinement

Depuis quelques semaines, il y a un incroyable engouement pour le vélo et ce n'est pas uniquement pour le plaisir de prendre l'air. De très nombreux salariés, qui retournent au travail, hésitent à prendre les transports en commun et profitent des nouvelles pistes cyclables aménagées dans beaucoup de communes. En plus, depuis le 11 mai, il est possible de bénéficier d'une aide de 50 € pour faire réparer son vélo.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.