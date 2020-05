Le campus universitaire de Nanterre à l'heure du confinement

L'université de Nanterre, l'une des plus grandes facultés d'Île-de-France, accueille d'habitude 34 000 étudiants par jour. Mais avec le confinement, les couloirs sont silencieux et vides, ou presque. Seuls des informaticiens y travaillent ainsi que des agents de sécurité qui effectuent des rondes quotidiennes. Du côté de la résidence étudiante également, ils ne sont plus que la moitié à y être restés. En attendant la reprise des cours, tous espèrent un avenir plus radieux.



