Le chat, un prédateur si adorable

Qu'il soit domestiqué ou non, le chat a un instinct de prédateur. Les oiseaux, les souris, les lézards et autres petites bêtes font partie de son régime alimentaire. Un chat peut chasser entre 30 à 1 000 proies par an. Un fait que déplore Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs. D'après lui, "le chat tue bien plus d'animaux que les chasseurs". Il préconise ainsi "le piégeage du chat à plus de 300 mètres des habitations". Faut-il en arriver à cette solution drastique ? Existe-t-il des solutions alternatives ?



Ce dimanche 24 mai 2020, Solène Chavanne, dans sa chronique "Pense-bêtes", nous parle du chat et de son instinct de prédateur qui met à mal la biodiversité. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 24/05/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.