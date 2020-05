Le circuit court, le système qui permet une meilleure rentabilisation pour les agriculteurs

Durant le confinement, les Français ont redécouvert toutes les vertus des circuits courts. Un système qui leur permet d'avoir des produits de qualité, et qui avantage en même temps les producteurs comme Bertrand Allais et Thomas Van Weddingen, en termes de coût. Et dans un monde agricole en crise, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir revaloriser eux-mêmes le fruit de leur travail.



