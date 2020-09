Le congé paternité allongé à partir de juillet 2021

Jusqu'à présent, seuls sept papas sur dix ont pu profiter d'un congé paternité allongé. Mais à partir de juillet 2021, celui-ci va officiellement passer de 14 à 28 jours, dont une semaine sera obligatoire. Par ailleurs, certaines entreprises ont décidé de prendre les devants. La société Microsoft, par exemple, offre un congé paternité de six semaines à ses salariés, l'assureur Aviva, dix semaines et le groupe de luxe Kering, quatorze semaines payées à 100%.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.