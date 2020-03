Le coronavirus vide les salles de spectacle

Le tourisme et la restauration ont enregistré 10 à 20% de chiffres d'affaires en moins depuis le début de la crise du coronavirus. Face à l'extension de l'épidémie dans l'Hexagone, le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné. Et après les annulations en cascade de divers salons et concerts, l'inquiétude commence aussi à monter dans le monde du spectacle. Les spectateurs, eux, ont du mal à cerner la situation.