Le costume remplacé par les tenues décontractées

Les baskets, les pantalons décontractés, les sweats à capuche, ou parfois les vestes sont de plus en plus portés dans la vie quotidienne. Ces nouvelles tenues plaisent surtout au moins de 35 ans. Cette tendance s'appelle "Athleisure", qui vient de la contraction du mot athlète et leisure. Depuis les années 2000, la vente de ces types de vêtements s'accélère.



