Le couvre-feu devrait être élargi à de nouveaux départements

Si l'on se focalise sur la carte du taux d'incidence pour 100 000 habitants, 27 départements ont dépassé le seuil d'alerte maximale qui est fixé à 250 cas pour ce nombre d'habitants. Dans certaines villes, ce taux est même incontrôlable. C'est le cas notamment de Roubaix et de Saint-Etienne où il avoisine les 800 à 1 000 cas. En outre, la part des patients Covid en réanimation dans ces zones grimpent en flèche si bien que certains services commencent à être débordés.



Ces chiffres portent donc à croire qu'en plus des neuf métropoles déjà sous couvre-feu, de nombreuses villes vont également basculer en alerte maximale. Il s'agira entre autres de Strasbourg, Nantes, Clermont-Ferrand, Nîmes ou encore Toulon. Les mesures, quant à elles, peuvent être prises à l'échelle de la ville ou bien à celle du département. La conférence de presse donnée par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran de cet après-midi confirmera celles-ci.



