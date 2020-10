Le couvre-feu n'a pas permis de faire reculer l'épidémie à Marseille

Cela fait trois semaines que des mesures draconiennes ont été prises à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour lutter contre la propagation du coronavirus. Malgré la fermeture des bars et restaurants, les chiffres flambent à nouveau avec un taux de positivité de 13%. Il est à noter que le port du masque est obligatoire dans la ville depuis le mois d'août. Ce jeudi matin à l'hôpital de la Timone, le service de réanimation est plein. Depuis quelques jours, les médecins réanimateurs doivent prendre en charge de plus en plus de patients Covid.



Alors que 70% des malades ont moins de 65 ans, le personnel soignant s'adapte chaque jour aux soins à leur apporter. Selon le médecin généraliste Rémy Sebbah, les personnes positives se contaminent majoritairement dans le cercle familial et au travail. Les soignants estiment que le respect des gestes barrières est le seul moyen de se protéger. À la réanimation de la Timone, aucun membre du personnel n'a été contaminé dans le service.



