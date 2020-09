Le Covid-19 reconnu maladie professionnelle : comment bénéficier des aides de l’Etat ?

Le Covid-19 va prochainement être reconnu comme maladie professionnelle. Cela concernera le personnel soignant atteint d’une forme grave, mais aussi d’autres salariés. Zohir Zerrouki, vendeur dans un supermarché, par exemple, a été placé sous oxygène en avril 2020. Il est persuadé que c'est sur son lieu de travail qu’il est tombé malade. Mais, pour qu’il bénéficie des aides prévues en cas de maladie professionnelle, il doit prouver le lien entre son pathologie et son travail. Une appréciation au cas par cas sera faite par l’Assurance maladie. Elle s’appuiera sur des documents concrets pour, selon elle, éviter les abus. Si le dossier est validé, alors le demandeur a droit aux aides de l’Etat. Le décret prévoit le remboursement à 100% des frais médicaux, des indemnités plus avantageuses pour chaque jour non travaillé, mais également une rente en cas de séquelles, destinée aux ayants droit en cas de décès. Tous les travailleurs peuvent présenter leur dossier. La demande se fait en ligne en quelques clics sur la page internet de l’Assurance maladie. Plusieurs milliers de demandes ont déjà été effectuées. Elles sont en attente d’être validées.



