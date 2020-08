"Ça fait mal" : le cri du coeur du père de Louise, fillette trisomique privée de mini-club au camping

Le message resté sans réponse, c'est une fois sur place que le sujet est abordé de vive voix avec l'animatrice du mini-club. "Bien sûr", Louise pourra intégrer la structure normalement ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans. Une bonne nouvelle rapidement assombrie par un revirement, une fois abordée la question de la propreté. "Ah, mais si elle n’est pas propre ça va être compliqué. Et puis, un moment d’inattention, les animateurs ne sont pas vraiment formés… Ça ne va pas être possible", lui se voit expliquer le père de famille, amer mais finalement pas si étonné.

"Toujours, toujours, toujours un ‘mais’. Il y a des milliers de variations sur le ‘mais’, des centaines de registres : le ‘mais’ ferme, le ‘mais’ triste, le ‘mais’ désolé mais empathique", explique-t-il sur la page Facebook de l’association "Louise and co", qui milite pour l’inclusion des personnes porteuses de handicaps. Et de poursuivre : "Au final, ces variations mènent toutes à la même conclusion : ça ne va pas être possible. Et dans le cœur des parents, et plus tard celui de Louise certainement, la même note amère du rejet."