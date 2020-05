Le département de l'Aisne vient en aide aux producteurs de maroilles

Depuis le début de la crise sanitaire, les producteurs ont vu leur activité ralentir, voire s'arrêter. Dans l'Aisne, certains producteurs de maroilles, fromage emblématique de la région, ont enregistré des pertes allant jusqu'à 30%. Avec le déconfinement, l'activité reprend mais lentement, soutenue par les fidèles clients et le conseil départemental de l'Aisne. Ce dernier vient de passer une commande de 4 000 maroilles pour soutenir les producteurs et les agriculteurs de la région.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.