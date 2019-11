Le fonctionnement de la justice face aux cas de violences conjugales

Dans certains tribunaux, les violences conjugales représentent la moitié des affaires qui sont jugées. C'est le cas notamment au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Juges, procureurs et avocats se mobilisent pour tenter d'apporter des réponses pénales à ces actes. Reportage exceptionnel dans les coulisses de la justice.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.