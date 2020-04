Le Futuroscope envisage de rouvrir au mois de juillet

Après août, le mois d'avril est la seconde période où le parc du Futuroscope à Poitiers (Vienne) reçoit le plus de monde. Mais avec la crise sanitaire, ses allées sont vides et les pertes financières s'élèvent à 200 000 euros par jour, soit quinze millions de chiffre d'affaires perdu pour ce mois. La réouverture du parc, prévue au mois de juillet, sera progressive. En effet, il faudra repenser les conditions d'accès dans 28 attractions et huit restaurants pour éviter les concentrations des visiteurs.



