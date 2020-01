Le Grand Format : ces petits producteurs du terroir qui vendent sur Internet

De la viande, des légumes, et même des huîtres, tous français, livrés chez vous en 48 heures, c'est la nouvelle promesse d'Amazon. Et il n'est pas le seul à le proposer. Les sites de livraison à domicile de produits frais se multiplient dans l'Hexagone. Mais le coût de l'acheminement reste un frein pour les consommateurs. Pour certains producteurs ou sociétés, vendre en ligne ne rapporte pas toujours d'argent.



