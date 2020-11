Le Grand format : mobilisation exceptionnelle pour la hausse des livraisons de colis

Quelle que soit la date du Black Friday, on estime à quatre millions le nombre de colis qui seront expédiés quotidiennement dans l'Hexagone en début décembre. Les colis sont traités jour et nuit dans notre pays. Ils font désormais partie de notre quotidien. Certains sont déposés en points relais, alors que d'autres finissent dans les boîtes aux lettres ou directement au pied des portes. Selon une étude récente, chaque Français a reçu en moyenne 23 colis. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2025.

La Poste et les entreprises de transports se sont mises en ordre de bataille pour tenir le rythme. La Poste, elle, a investi trente millions d'euros dans une plateforme logistique ultra-moderne située dans les Hauts-de-France. On y traite plus de 350 mille colis par jour. Ces derniers mois, l'entreprise a enregistré une hausse d'activité de 30%. Elle cherche à embaucher neuf mille CDD ou intérimaires pour les fêtes. Pourtant, la France est encore loin des États-Unis. Dans ce pays, le trafic de colis est au moins dix fois plus important que dans l'Hexagone.