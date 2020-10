Le grand format : nos enfants ont-ils perdu le goût de l’exercice ?

D'après une étude récente, les 7 à 18 ans ont perdu 25% de leurs capacités physiques en cinquante ans. Ainsi, faire bouger nos ados est devenu une question de santé publique, car il n'est plus facile de les faire courir. Alors, pour les motiver, les professeurs de sport doivent se réinventer. Nos enfants ont-ils perdu le goût de l'exercice ? Sont-ils trop accaparés par les jeux vidéo, les smartphones et les écrans ?



