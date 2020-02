Le made in France au quotidien

Située au cœur du Marais, dans le IVème arrondissement de Paris, l'Appartement Français est une boutique pas comme les autres. L'enseigne propose à ses clients de consommer mieux et local au quotidien et ce, à prix abordable. Emilie Auvray et David Remy nous ont présenté des objets de tous les jours "made in France".



Ce dimanche 16 février 2020, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir le nouveau concept de la boutique l'Appartement Français. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 16/02/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.