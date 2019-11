Le Made in France innove

À l'approche des fêtes de Noël, quoi de mieux que de trouver ses cadeaux au Salon du Made in France. Ce dernier se déroule ce week-end. L'édition de cette année présente plusieurs nouveautés innovantes. Dans l'industrie textile par exemple, la marque bordelaise Aatise a eu l'idée de fabriquer des robes compostables en fin de vie. Côté chaussures, Payote fait rage avec ses espadrilles très particuliers. Non seulement, ils sentent bons, mais ils ont été fabriqués à partir de plastiques recyclés venant de la Méditerranée. Découvrez également le calendrier de l'avant de la Domaine du goût où vous allez pouvoir goûter une vingtaine de vins cru au lieu de chocolats.



Ce samedi 9 novembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir les produits d'exception au Salon du Made in France. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 09/11/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.