Le Made in France sans vous ruiner

Pour la Fête des mères, les fleurs sont incontournables. Mais avant d'acheter les bouquets, renseignez vous sur l'origine des fleurs. Celles Made in France sont plus fraîches et équitables. Un autre réflexe cadeau : les produits cosmétiques. Avec l'usage quotidien du gel hydroalcoolique, les mains se dessèchent rapidement. Une crème française, biologique, avec des ingrédients naturels, est proposée sur le marché. Elle ne coûte que 11 euros et son flacon est rechargeable. Autant d'idées cadeaux pour faire plaisir aux mamans et qui, par la même occasion, donnent un coup de pouce à nos entreprises.



Ce samedi 6 juin 2020, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir des idées cadeau 100% Made in France pour la Fête des mères. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 06/06/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.